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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق سليمان: الرطوبة ساهمت في زيادة إصابات لاعبي منتخب مصر

صدى البلد

كشف الدكتور طارق سليمان، طبيب منتخب مصر الأولمبي، أسبابا كثيرة لإصابات لاعبي المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: "الرطوبة ساهمت في زيادة إصابات لاعبي منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومحمد صلاح إصابته شد في العضلة الخلفية من الدرجة الزيرو، ومن الممكن أن تكون الرطوبة سببا في إصابته".

وأضاف: "لا يوجد أزمة في تأهيل محمد صلاح مع ليفربول وقت وجود منتخب مصر بأمم أفريقيا، وإذا كان المنتخب تأهل كان سيأتي ويشارك بشكل طبيعي".

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