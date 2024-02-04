جواهر التراث الغنائي وأعلام تلاوة القرآن في رحاب صوت القاهرة بمعرض الكتاب

تشارك شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات" بجناح زاخر بالجواهر الخالدة من أعمال أعلام التلاوة والإنشاد، والتراث الغنائي المصري والعربي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، لتمنح جمهور المعرض من كل الجنسيات، روحا خاصة تعيده إلى زمن جميل أصيل.



هناك خصوصية تلمسها في جمهور معرض الكتاب من المصريين، إذ يرتبط وجدان الشعب المصري إلى الآن بأصوات أعلام تلاوة القرآن الكريم، ومنهم الشيخ محمد صديق المنشاوي "صوت السماء الخاشع البكاء"، الشيخ مصطفى إسماعيل "عبقري التلاوة وملك المقامات"، محمود خليل الحصري "الشيخ المعلم"، الشيخ محمود علي البنا "العسل المصفى"، طه الفشني "ملك العذوبة"، الذين يخترقون الأرواح ليصلوا إلى آفاق بعيدة.



وقال مسئول جناح شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات" أحمد إسماعيل، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط،" إننا نلبي كل المتطلبات من شرائط الكاسيت والإسطوانات (LP) ، وال CD، لدينا مكتبة دينية ضخمة زاخرة تتضمن أعمال كبار العلماء والفقهاء مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأعمال أعلام تلاوة القرآن الكريم العرب والمصريين مثل الشيخ مصطفى إسماعيل ومحمود علي البنا، ومحمود خليل الحصري، محمد صديق المنشاوي، وطه الفشني، بالإضافة إلى ابتهالات المنشدين مثل الشيخ سيد النقشبندي، نصر الدين طوبار، ولدينا حفلات صوت وصورة للشيخ ياسين التهامي، لافتا إلى وجود إقبال كبير من جمهور المعرض عليها.



ونوه بوجود جواهر التراث الغنائي المصري والعربي، والتي يقبل عليها جمهور المعرض أيضا، أبرزها أغاني "سيدة الغناء العربي" أم كلثوم ، و"موسيقار الأجيال" محمد عبد الوهاب، و"العندليب الأسمر" عبد الحليم حافظ، و"صوت لبنان" فيروز، ونجاة، و"ملك العود" فريد الأطرش، و"كروان الشرق" فايزة أحمد، ليلى مراد، و"شيخ الملحنين" زكريا أحمد، بالإضافة إلى روائع ميادة الحناوي ووردة، وغيرهم الكثير من المبدعين.



وأضاف إسماعيل أن أغاني سيدة الغناء العربي تتوفر على هيئة شرائط و cd و أسطوانات للجرامافون، الذي يتم بيعه للعملاء، وتعمل عليه الفلاشات والإسطوانات، وال cd، ويتمتع بخاصية البلوتوث.



ولفت إلى وجود حلقات برنامج العلم والإيمان للدكتور مصطفى محمود، وهي متوفرة على إسطوانات DVD، بالإضافة إلى المسلسلات التليفزيونية والإذاعية، والبرامج الإذاعية القديمة الرصينة.



ويواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا الحدث الثقافي الفريد، إثراء وتنمية معارف جمهوره من مختلف الفئات، والأعمار والأذواق، تحت شعار "نصنع المعرفة..نصون الكلمة"، وبرنامج ثقافي لدورته يأتي معبرا عن ذلك، ومرسخا للهوية الثقافية المصرية، ومؤكدا على مكانة مصر الثقافية في الحضارة الإنسانية، والدور الذي قدمته لتاريخ المعرفة، وتكوين الوعي الإنساني على مر التاريخ.



يذكر أن الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب تستمر حتى 6 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة".

