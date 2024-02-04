عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة مفجعة جديدة لشهداء غزة.. و14 مجـ.زرة صهيـ.ونية في 24 ساعة

شهداء غزة الذين قتلهم
شهداء غزة الذين قتلهم الصهاينة

ارتفع عدد الشهداء في الأراضي الفلسطينية بغزة إلى حصيلة مفجعة جديدة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة بغزة.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27.365 شهيدا و66.630 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة في غزة، راح ضحيتها 127 شهيدا و178 مصابا خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك بينما أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن ارتفاع عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني إلى أكثر من 6 آلاف ونصف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية، وهو ما يرفع عدد المعتقلين إلى 6.515 منذ 7 أكتوبر الماضي.

من ناحية أخرى، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، والوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، بسبب تصريحاته ضد الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وكتب لابيد عبر منصة "إكس"، أن “المقابلة التي أجراها بن جفير مع صحيفة ”وول ستريت جورنال" الأمريكية هي ضرر مباشر لمكانة إسرائيل الدولية، وضرر مباشر للمجهود الحربي، وتضر بأمن إسرائيل، وتثبت في الغالب أنه لا يفهم أي شيء في الدبلوماسية الخارجية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليس لديه سيطرة على المتطرفين في حكومته".

أما بيني جانتس، فكتب على "إكس" أن "الخلافات مسموحة، حتى مع أكبر وأهم حليف لنا (أمريكا)، لكن يجب أن تأتي في المنتديات ذات الصلة وليس في تعليقات غير مسئولة في وسائل الإعلام، والتي تضر بالمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل وأمنها وبالمجهود الحربي في هذا الوقت".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، صرح لـ"وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن إسرائيل ستتلقى المزيد من الدعم من الولايات المتحدة، إذا أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وقال بن جفير: "بدلا من أن يقدم لنا دعمه الكامل، ينشغلبايدن بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود [إلى غزة]، الذي يذهب لحركة "حماس" الفلسطينية"، مضيفا أنه "لو كان ترامب في السلطة، فإن تصرف أمريكا مع إسرائيل سيكون مختلفا تماما".
 

العدوان الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة الضفة الغربية السابق دونالد ترامب الساعات الماضية العدوان الإسرائيل الأسير الفلسطيني الاحتلال الصهيوني الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيل الـ 24 ساعة أكتوبر الماضي 14 مجزرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

الأيام سوف تثبت.. تعليق عدلي القيعي على صفقة عبدالله السعيد في الزمالك

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

موضوعات متعلقة

الخارجية الروسية: أمريكا السبب الرئيسي للتصعيد في شبه الجزيرة الكورية

بن جفير يهاجم نتنياهو بعد انتقاده لبايدن ومدحه ترامب

زعيم المعارضة الإسرائيلية وجانتس يهاجمان بن جفير ونتنياهو

خبير يكشف عن مواجهة أمريكية روسية في مناطق أخرى غير أوكرانيا

بن جفير يدعو لتهجير الفلسطينيين ويبدي عدم إعجابه بـ بايدن

كيف كسرت الأقمار الصناعية الإيرانية خطط الغرب لعزلها.. الرئيس يجيب

في طريقها إلى غازي عنتاب.. سقوط هليكوبتر تابعة للداخلية التركية ومقتل طياريها

خلال 24 ساعة.. سقوط 335 أوكرانيًا والقوات الروسية تتقدم بمحور دونيتسك

ترشيحاتنا

العراق.. استشهاد آمر كتيبة متأثرًا بجراحه نتيجة القصف الأمريكي

بالإنفوجراف.. حملة 100 يوم صحة تنجح في تقديم ملايين الخدمات المجانية المتميزة

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

سـ.فاح جديد في الجيزة.. تركي أنهى حياة صديقيه وألقى جثتيهما بنيل أطفيح

ضبط قضايا بـ 16 مليون جنيه.. الداخلية تلاحق تجار العملة

ضربات حاسمة للسوق السوداء.. الداخلية تضبط مخازن بداخلها 321 طن سكر وأرز وزيت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترامب يثير الجدل بصورة مع نجم الروك إلفيس.. ما القصة؟

قصت شعرها وغيرت شكلها.. رضوى الشربيني بإطلالة جديدة تشعل السوشيال ميديا

حسن شحاتة يكشف عن رأيه في ضم عبدالله السعيد للزمالك.. ماذا قال؟

أول ظهور لـ منير مكرم بعد وفاة والده.. صور

فيديو

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ