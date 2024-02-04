حصيلة مفجعة جديدة لشهداء غزة.. و14 مجـ.زرة صهيـ.ونية في 24 ساعة

ارتفع عدد الشهداء في الأراضي الفلسطينية بغزة إلى حصيلة مفجعة جديدة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة بغزة.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27.365 شهيدا و66.630 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة في غزة، راح ضحيتها 127 شهيدا و178 مصابا خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك بينما أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن ارتفاع عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني إلى أكثر من 6 آلاف ونصف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية، وهو ما يرفع عدد المعتقلين إلى 6.515 منذ 7 أكتوبر الماضي.

من ناحية أخرى، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، والوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، بسبب تصريحاته ضد الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وكتب لابيد عبر منصة "إكس"، أن “المقابلة التي أجراها بن جفير مع صحيفة ”وول ستريت جورنال" الأمريكية هي ضرر مباشر لمكانة إسرائيل الدولية، وضرر مباشر للمجهود الحربي، وتضر بأمن إسرائيل، وتثبت في الغالب أنه لا يفهم أي شيء في الدبلوماسية الخارجية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليس لديه سيطرة على المتطرفين في حكومته".

أما بيني جانتس، فكتب على "إكس" أن "الخلافات مسموحة، حتى مع أكبر وأهم حليف لنا (أمريكا)، لكن يجب أن تأتي في المنتديات ذات الصلة وليس في تعليقات غير مسئولة في وسائل الإعلام، والتي تضر بالمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل وأمنها وبالمجهود الحربي في هذا الوقت".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، صرح لـ"وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن إسرائيل ستتلقى المزيد من الدعم من الولايات المتحدة، إذا أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وقال بن جفير: "بدلا من أن يقدم لنا دعمه الكامل، ينشغلبايدن بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود [إلى غزة]، الذي يذهب لحركة "حماس" الفلسطينية"، مضيفا أنه "لو كان ترامب في السلطة، فإن تصرف أمريكا مع إسرائيل سيكون مختلفا تماما".

