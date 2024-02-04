ضربات حاسمة للسوق السوداء.. الداخلية تضبط مخازن بداخلها 321 طن سكر وأرز وزيت

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن\، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة "321 طن سلع تموينية متنوعة منها "سكر، أرز، زيت طعام، دقيق" – 111,5 طن "أعلاف حيوانية، أسمدة زراعية، منظفات" – 70 ألف عبوة سجائر – 180 ألف لتر مواد بترولية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.