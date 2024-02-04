مصنع مخدرات داخل مزرعة مواشي.. تفاصيل ضبط 20 كيلو هيروين بالإسماعيلية

واصلت الأجهزة الأمنية الضربات المتواليةً لمصنعي وتجار المواد المخدرة، إدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع، وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية مديرية أمن الإسماعيلية من استهداف وضبط (مالك مكتب مقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بمزرعة ماشية مستأجرة بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 500 جرام لمخدر الحشيش - معدات التصنيع) ، وبمواجهته إعترف بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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