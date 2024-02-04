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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية: تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

محافظ الغربية الدكتور
محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع القطاعات، خاصة قطاع النظافة، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وشدد المحافظ - في بيان اليوم، الأحد - على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.


وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.
 

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