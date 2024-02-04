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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

صدى البلد

نعيش في هذه الأيام انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، ومع موجات البرد الشديدة نجد انتشار الأمراض والفيروسات بصورة كبيرة للغاية.

وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية، أن موجات البرد والتيارات القطبية تزيد من نسب الإصابة بالفيروسات التنفسية خاصة أصحاب مرضى الأمراض الصدرية المزمنة مثل الربو والتليف الرئوي والانسداد القصبي المزمن، كما أن انخفاض درجات الحرارة المبالغ به يساعد أيضا على انتشار الإنفلونزا.

وأوضح الدكتور محمد الطراونة أن الفيروسات التنفسية أغلبها تنتشر عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال والعطس للشخص المصاب والذي ينقله بالتبعية لأكبر عدد من الأشخاص خاصة عند التواجد في أماكن مغلقة أو المزدحمة.

وشدد الدكتور محمد الطراونة الي إن هناك فئات عمرية من الخطر تعرضهم لهذه الفيروسات التنفسية مثل الأطفال الأقل من ٦ سنوات و كبار السن فوق ٦٥ عاما، وكذلك السيدات الحوامل و اصحاب الامراض المزمنة مثل مرض السكري والضغط وغيرها من الأمراض.

ونصح الدكتور محمد الطراونة بضرورة توخي الحذر من انتشار متحورات فيروس كورونا السريعه الانتشار وكذلك الفيروس المخلوي الذي يصيب الاطفال أيضا، فيجب العمل على سرعة التوجه للطبيب المختص عند ظهور اعراض وكذلك يجب العمل على رفع جهاز المناعة في هذا الوقت.

وأشار الدكتور محمد الطراونة إلى ضرورة أخذ قسط كاف من النوم للمساعدة على كفاءة عمل جهاز المناعة وتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بإنتظام واخذ تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والتي تقلل من حده الأعراض.

الإصابة بالفيروسات الأمراض الصدرية الأمراض المزمنة الفيروس المخلوي فيروس كورونا

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