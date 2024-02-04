قائد الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال: نجري تحقيقات بشأن فشلنا في 7 أكتوبر

أكد قائد الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال، أن جيش الاحتلال يجري تحقيقات بشأن فشلنا في 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وواصل قائد الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال: "لن نحقق نصرًا دون إعادة السكان إلى منازلهم".

