صحف السعودية.. قصف إسرائيلي على روضة أطفال .. وبريطانيا تبرر ضرب مواقع الحوثيين..وعشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى..واشتباكات ضارية في غزة

وزير الدفاع: بـ100 مليون ريال.. السعودية تدعم التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب

بن جفير: بايدن يعرقل الحرب على غزة

روسيا: 28 قتيلًا في هجوم على مبنى بشرق أوكرانيا

ارتفاع حالات حمى الضنك في البرازيل بشكل حاد



تناولت صحف السعودية موضوعات عدة عن الحرب العدوانية على غزة علاوة على قضايا دولية أخرى.



أوردت صحيفة الشرق الأوسط،بأن عدداً من الشهداء والجرحى سقطوا جراء قصف إسرائيلي على روضة أطفال تؤوي نازحين في رفح، جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن عدداً من المواطنين أصيبوا إثر استهداف الطيران الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتفع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أكثر من 27 ألفاً، بينما تجاوز عدد المصابين 66 ألفاً.



وذكرت الصحيفة، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد قال إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعرقل الحرب بقطاع غزة، مضيفاً أن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب كان سيطلق يد إسرائيل أكثر.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأميركية قال الوزير الإسرائيلي إن بايدن «بدلاً من أن يمنحنا دعمه الكامل، منشغل بتقديم مساعدات إنسانية ووقود (لغزة) تذهب إلى حماس». واستطرد: «لو أن ترمب في السلطة، لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفاً تماماً».

وأضاف بن غفير أن لديه خطة تتمثل في «تشجيع أهل غزة على الهجرة الطوعية لأماكن حول العالم»، من خلال منحهم حوافز مالية، واصفاً هذا بأنه «الشيء الإنساني الواقعي» الذي يمكن فعله، وفق ما نقلته وكالة «أنباء العالم العربي».

وقال بن غفير إن خطته لغزة بالمستقبل تتمثل في إعادة تسكين القطاع الساحلي المدمر بمستوطنات إسرائيلية، بينما ستُعرض على الفلسطينيين حوافز مالية للمغادرة.



ومضى قائلاً إن عقد مؤتمر عالمي ربما يساعد في إيجاد دول راغبة في استقبال اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد بن غفير أنه سيعارض أي صفقة مع حركة «حماس» تسمح بالإفراج عن آلاف الفلسطينيين المحتجزين «بتهم الإرهاب»، أو بإنهاء الحرب قبل «دحر حماس تماماً».



أوردت الصحيفة، قالت الحكومة البريطانية في بيان، إن الضربات المشتركة التي شنتها بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد مواقع الحوثيين باليمن، تهدف لخفض التوتر واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر.

وأضافت أن الجولة الإضافية من الغارات «متناسبة وضرورية» وشملت 36 هدفاً للحوثيين في 13 موقعاً باليمن «رداً على استمرار هجماتهم على الملاحة التجارية الدولية إضافة إلى السفن التي تمر عبر البحر الأحمر».

وتابع البيان: «نجدد التحذير لقيادات الحوثيين بأننا لن نتردد في الدفاع عن الأرواح وحرية تدفق التجارة في واحد من أهم الممرات المائية على مستوى العالم في مواجهة استمرار التهديدات».



في شأن آخر أوردت الصحيفة، قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن عمالها انتشلوا 28 جثة من تحت الأنقاض، عقب هجوم أوكراني على مبنى يضم مخبزاً في مدينة ليسيتشانسك بمنطقة لوهانسك المحتلة في شرق أوكرانيا، أمس (السبت).

وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إن عمالها أنقذوا 10 أشخاص. ونشرت الوزارة مقطع فيديو لعمال الطوارئ وهم ينقلون شخصين مخضبين بالدماء على محفات في الظلام، من تحت أنقاض مبنى، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن «عشرات المدنيين» كانوا في المبنى وقت الهجوم، وإن أسلحة غربية استُخدمت فيه.

ذكرت صحيفة الرياض، أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام مستعمرين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)اليوم عن شهود عيان قولهم إن "عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية".

ووفق الشهود "منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي".



دخلت حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة يومها الـ121 على التوالي، وما زالت قوات الاحتلال ترتكب المزيد من المجازر والجرائم بحق المدنيين في كافة أرجاء القطاع.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين من منطقة تل الهوى جنوبي غربي مدينة غزة، وأجبرتهم على النزوح باتجاه دير البلح.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الأمل غربي خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين برصاص قناص إسرائيلي في حي النصر في مدينة غزة، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال شنت غارة استهدفت المنطقة الغربية من المدينة.

وذكرت مصادر طبية أن حصيلة القصف الإسرائيلي على 3 منازل في رفح ودير البلح ارتفعت على 18 شهيدًا.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنه مر أكثر من 110 ساعات، ولا يزال مصير فريقها الذي خرج لإنقاذ الطفلة هند رجب مجهولا.

وكانت الطفلة هند تستقل مركبة برفقة خمسة من أفراد عائلتها (خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة)، بعد ظهر الاثنين الماضي، في محاولة للانتقال من مكان سكناهم في مدينة غزة إلى منزل للعائلة في شارع الوحدة في المدينة، عندما حاصرتهم دبابات الاحتلال المتوغلة في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى وفتحت نيران رشاشاتها باتجاه المركبة، ما أدى إلى استشهاد جميع من فيها باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما).

وواصلت قوات الاحتلال القصف المدفعي والجوي للمربعات والشقق السكنية، تزامنًا مع الاستمرار في قصف البنية التحتية واستهداف المشافي والمراكز الصحية؛ لا سيما في جنوبي قطاع غزة.

وقصف الطيران الحربي "الإسرائيلي"، منزليْن في حي الجنينة شرقي رفح، لعائلتي حجازي والهمص، ما أدى لارتقاء 14 شهيدًا؛ بينهم أطفال ونساء ومُسنة، بالإضافة لعشرات الإصابات.

ووجهت "بلدية غزة" نداء استغاثة. مؤكدة أن "درجة الخطورة ترتفع لأعلى حد في بركة الشيخ رضوان حول خطر فيضان البركة، وغرق مئات المنازل حيث بدأت البركة الممتلئة بالفيضان فعلا".

كما أعلنت وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 112 شهيدًا من المدنيين والنازحين، بالإضافة لـ 148 إصابة مختلفة.



أوردت الرياض، تشهد البرازيل زيادة كبيرة في الإصابات بحمى الضنك منذ الأول من يناير، مع ارتفاع عدد المصابين أربع مرات عما كان عليه عام 2023 خلال الفترة نفسها، ويعود ذلك بشكل خاص إلى الحر الشديد.

ومن المقرر أن تبدأ حملة تلقيح قريبا وأن تصل الجرعات الأولى إلى الجهات الصحية بحلول الأسبوع المقبل.

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة تسجيل 262247 إصابة محتملة بحمى الضنك خلال الأسابيع الأربعة الأولى من العام 2024 مقارنة ب 65366 إصابة في الفترة نفسها العام الماضي.

وأدت حمى الضنك إلى وفاة 29 شخصا منذ بداية العام في أكبر بلد في أميركا اللاتينية، وهناك 173 حالة وفاة أخرى قيد التحليل قد تكون مرتبطة بالمرض.

ذكرت صحيفة عكاظ، أعلن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، دعم السعودية لصندوق تمويل المبادرات بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بـ100 مليون ريال.

وبهذه المناسبة، قدم الأمير خالد بن سلمان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على هذا الدعم الذي يؤكد نهج السعودية والتزامها بنشر قيم الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف.

جاء ذلك على هامش أعمـال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي افتتحه اليوم (السبت) وزير الدفاع رئيس المجلس الأمير خالد بن سلمان، وتستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار «محاربة الإرهاب مسؤولية مشتركة»، بمشاركة وزراء الدفاع من الدول الأعضاء والدول الداعمة.