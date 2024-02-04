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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية وجانتس يهاجمان بن جفير ونتنياهو

لابيد ونتنياهو
لابيد ونتنياهو

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تصريحات وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن جفير، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واعتبر لابيد أن تصريحات بن جفير تعد هجوم مباشر على مكانة إسرائيل الدولية وتضر بأمنها.

وذكر لابيد أن بن جفير أثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية ونتنياهو لا سيطرة لديه على المتطرفين في حكومته.

كما هاجم  عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الوزير بيني جانتس بن جفير، وقال أنه على نتنياهو أن يأمر بن جفير بالتوقف عن الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية.

وصرح بن جفير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وقال أنه يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك.

وذكر بن جفير  أنه بدل أن يقدم بايدن الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس.

وتابع بن جفير بأنه لو كان ترامب الرئيس الحالي للولايات المتحدة لكان السلوك الأمريكي مختلفا تماما.

يأتي ذلك، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن هناك توصية من الضباط أشارت إلى أن التسريبات الإسرائيلية بشأن الأونروا لم تكن منظمة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الضباط في جيش الاحتلال يخشون من أن تأتي عملية تشويه الأونروا قبل إيجاد بديل لها بنتائج سلبية في غزة.

وحول الصفقة، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن رئاسة الوزراء لا تريد عقد اجتماع للطاقم الوزاري المصغر لبحث صفقة الأسرى قبل وصول رد حماس

كما أن رئاسة الوزراء تخشى أن تتعمق الخلافات وتتسرب المعلومات عن الموقف الإسرائيلي إزاء الصفقة.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الوزير بيني جانتس وزير الأمن القومى الصهيونى إيتمار بن جفير نتنياهو

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