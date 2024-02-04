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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يفاجئ الغرب بتوقعاته للاقتصاد الروسي

روسيا
روسيا

رفع  صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2024، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وذكرت سبوتنيك أن الصندوق رفع توقعاته من 1.1 إلى 2.6% بينما تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية زيادة بنسبة 2.3%، والبنك المركزي زيادة ما ين 0.5 - 1.3%.


قام صندوق النقد الدولي مرة أخرى بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي، في تقريره لشهر يناير وتمت إعادة تقييم التوقعات لعام 2024 من 1.1 إلى 2.6%، وكما ارتفعت التوقعات للعام المقبل، ولكن بمقدار 0.1 نقطة فقط إلى 1.1، وفي الوقت نفسه، تم أخذ الانخفاض المتوقع في أسعار النفط العالمية في الاعتبار.


وتفسر هذه الديناميكية بتكثيف عمل المجمع الصناعي الدفاعي وزيادة الاستهلاك الخاص بسبب ارتفاع الدخل الحقيقي للسكان.

وأصبحت روسيا إحدى دول مجموعة العشرين الثلاث التي ارتفعت فيها الرواتب. والدولتان الأخريان هما البرازيل والصين. 
بالإضافة إلى ذلك، لم ينخفض الإنتاج المحلي في العام الماضي. وضمنت إنجازات روسيا تحسن المؤشر الخاص بالأسواق الناشئة والبلدان الأوروبية النامية من 2.7% إلى 2.8%.

 

صندوق النقد الدولى روسيا

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