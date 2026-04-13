حوّش الفلوس أحسن لك | نجوى إبراهيم تكشف عن رأيها فى قضية تعدد الزوجات

طرحت الإعلامية نجوى إبراهيم قضية تعدد الزوجات، موضحة أن الرجال تعتقد أن الزواج الثاني في سن أكبر يكون أكثر نضجًا وعقلانيًا.

وقالت نجوى إبراهيم، في برنامجها عبر إذاعة نجوم FM: الزوجة التانية لما تيجي ممكن تحسن علاقتك بـ جوزك، ومقصدش أن يتجوزوا على سيداتهم ولكن الزوج فاكر كده، أنه هيبقى فاهم نفسه أكتر وأنه هيختار بمعايير مختلفة ويقدر يعرف مشاعر مراته وأن الجواز مش صدمة، لأن وانتوا صغيرين اتصدمتوا بالجواز والحياة ولكن وهو كبير عارف إن مفيش الصدمة دي وعارف أن كل حاجة هتعدي وناضجين.

وأضافت: موضوع اتجوز عليا دي ظاهرة عابرة للطبقات، كل الطبقات فيها الحكاية دي، ممكن تقولي إنه راجل مبسوط فراح اتجوز ولكن حتى اللي على قدهم وفي عز الضيقة الراجل لما يجيله 1000 جنيه يروح يتجوز، ليه ما تحوشهم بدل ما تجيب مسؤولية تانية.