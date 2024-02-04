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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف كسرت الأقمار الصناعية الإيرانية خطط الغرب لعزلها.. الرئيس يجيب

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إطلاق إيران  للأقمار الصناعية المحلية الصنع والتطوير،له مزايا كبيرة وكسر  خطط الغرب في عزل إيران، وفق ماذكرت وكالة تسنيم الإيرانية.

أدلى رئيسي بكلمته في مؤتمر اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء.

وقال رئيسي إن الإطلاق الناجح لـ11 قمرًا صناعيًا خلال فترة ولايته، أبطل العقوبات وأحبط مؤامرات عزل البلاد.

وأضاف أن "إيران أصبحت الآن من بين الدول العشر الأولى في العالم في مجال تكنولوجيا الطيران".

كما لفت الرئيس الإيراني إلى أن بلاده تستخدم تقنيات الفضاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة وإدارة المياه والموارد الطبيعية، وتحديد الرواسب المعدنية، وضمان أمن الحدود.


في الأسبوع الماضي، أطلقت إيران بنجاح ثلاثة أقمار صناعية في وقت واحد، حيث تم إطلاقها إلى مدار الأرض على ارتفاعات تتراوح بين 450 كيلومترًا إلى 1.1 ألف كيلومتر.

وبحسب تقرير قناة "برس تي في": "تم إطلاق الأقمار الصناعية مهدي وكيهان-2 وهاتف-1، يوم الأحد الماضي، من منصة الإطلاق في مركز الخميني الفضائي في محافظة سمنان. وطور متخصصون من وزارة الدفاع الإيرانية، مركبة الإطلاق سيمورج (فينيكس)".

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