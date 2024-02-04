في طريقها إلى غازي عنتاب.. سقوط هليكوبتر تابعة للداخلية التركية ومقتل طياريها

تحطمت طائرة مروحية تركية في جنوب البلاد اليوم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا حادث تحطم الطائرة.

أشار وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إلى أن المروحية تابعة للسلطات وأنها سقطت في مقاطعة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا.

وذكر على يرلي كايا : "تحطمت مروحية تابعة لإدارة الطيران التابعة للمديرية العامة للشرطة، كانت في طريقها من هاتاي إلى غازي عنتاب، بالقرب من قرية كارتال في محافظة غازي عنتاب".



وأضاف الوزير بالقول: "كان آخر اتصال بالمروحية في المساء".



وأشار الوزير إلى أن الطيارين قُتلا وأُصيب عنصر فني آخر كان موجودًا على متنها.

ولم يحدد الوزير أسباب الحادث، لكن التحقيقات قد تكشف ما حدث .

