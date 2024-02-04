خلال 24 ساعة.. سقوط 335 أوكرانيًا والقوات الروسية تتقدم بمحور دونيتسك

عززت القوات الروسية مواقعها وتمركزها في عدة مواقع على محور دونيتسك وفق ما ذكر مدير المركز الإعلامي لقوات الجنوب فاديم أستافييف، حسب ما أورد بشبكة "سبوتنيك".

قال أستافييف :"سيطرت وحدات تجمع قوات الجنوب على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وعملت على صد خمس هجمات للجيش الأوكراني".

وذكر أستافييف "تكبد الجيش الأوكراني خلال هذه العملية خسائر في أفراده ومعداته في كل من بوجدانوفكا، وكليشيفكا، وكورديوموفكا، وجورجيفكا، ونوفوميخايلوفكا".



وأشار أستافييف إلى أن خسائر العدو بلغت، خلال اليوم الماضي، في هذا الجزء من الجبهة 335 عسكريًا بين قتيل وجريح.

كما تم تدمير دبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة ورادارين مضادين للبطاريات و10 مركبات.



وتابع أستافييف بأنه خلال معركة مدفعية تم تدمير مدفع هاوتزر "إم 777" من عيار 155 ملم، وأسقط الدفاع الجوي الروسي 14 طائرة من دون طيار أوكرانية.

