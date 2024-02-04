عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. سقوط 335 أوكرانيًا والقوات الروسية تتقدم بمحور دونيتسك

القوات الروسية
القوات الروسية

عززت القوات الروسية مواقعها وتمركزها في عدة مواقع على محور دونيتسك وفق ما ذكر مدير المركز الإعلامي لقوات الجنوب فاديم أستافييف، حسب ما أورد بشبكة  "سبوتنيك".

قال أستافييف :"سيطرت وحدات تجمع قوات الجنوب على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وعملت على صد خمس هجمات للجيش الأوكراني".

وذكر أستافييف "تكبد الجيش الأوكراني خلال هذه العملية خسائر في أفراده ومعداته في كل من بوجدانوفكا، وكليشيفكا،  وكورديوموفكا، وجورجيفكا، ونوفوميخايلوفكا".


وأشار أستافييف إلى أن خسائر العدو بلغت، خلال اليوم الماضي، في هذا الجزء من الجبهة 335 عسكريًا بين قتيل وجريح.

كما تم تدمير دبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة ورادارين مضادين للبطاريات و10 مركبات.


وتابع أستافييف بأنه خلال معركة مدفعية تم تدمير مدفع هاوتزر "إم 777" من عيار 155 ملم، وأسقط الدفاع الجوي الروسي 14 طائرة من دون طيار أوكرانية.
 

الاوكراني إعلامي إداري القوات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

سعر الذهب اليوم 4-2-2024

موضوعات متعلقة

مدير المخابرات الأمريكية يكشف مفتاح أمن إسرائيل في الشرق الأوسط

معارض روسي يتحدي بوتين في انتخابات الرئاسة القادمة بأكثر من 100 ألف توقيع

قناة عبرية تكشف عن ضغوط أمريكية على السلطة الفلسطينية

سرايا القدس تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في منطقتين

مسئول أمريكي يطالب العراق بتقديم معلومات حول منفذي الهجوم على الأردن

الجيش الصهيوني يقلص عدد قواته المتمركزة قرب الحدود اللبنانية

قادة منظمات دولية: لا يمكننا التخلي عن غزة

جريمة إعدام صهيونية بحق 30 فلسطينيا.. تم تكبيلهم قبل استشهادهم

ترشيحاتنا

الحشد الشعبي بالعراق: الهجمات الأمريكية لن تمر مرور الكرام

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

الخارجية الروسية تهاجم إسرائيل بشدة.. لهذا السبب

بـ 200 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات اوبل

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

أمريكا وإيكواس تعلقان.. إرجاء الانتخابات الرئاسية يثير أزمة في السنغال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي.. هيفاء وهبي تظهر بملابس مثيرة| شاهد

عمرها 285 سنة.. بيع "ليمونة ناشفة" مقابل مبلغ خيالي| لن تصدق

ظبطله عروسة.. الذكاء الاصطناعي يزوج شاب من فتاة جميلة

كائنات فضائية.. مقطع فيديو لسحب نادرة تشبه الأجسام الطائرة

فيديو

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ