عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبوشقة: حققنا إنجازات تاريخية بوصول الزراعة إلى 14.5% من مساحة مصر

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ

طالب المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ بالتوسع في زراعات المحاصيل الزراعية ، موكدا أن مصر في 2013 كانت المساحة المزروعة 6% من مساحة مصر والان وصلنا إلى 14.5 % وهي إنجازات كبيرة ، تحسب لجهد القيادة السياسية في الإرتقاء بالزراعة والوصول بمصر إلي معدلات كبيرة تساهم في الناتج القومي.

 

وأضاف أبو شقة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه أن الدستور في مادته 29: بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما ، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، مؤكا بان مصر تملك مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية والرملية والتي يمكن زراعتها ببعض المحاصيل التي لا تحتاج لمياه كثيرة وتربة رملية كما في الصحراء الغربية، على أن تطرح هذه المشروعات لاستثمارات محلية أو مشروعات شبابية، لنكون أمام استغلال حقيقي لمساحات كبيرة غير مستغلة.

 

وشدد أبو شقة على أن تصدير الفواكه والمحاصيل تحتاج إلي نقل سريع وهذا يوكد بأننا نحتاج لأن نكون أمام تصنيع نحن لدينا كم كبير من الأراضي التي تصلح ولاتحتاج إلي مياه أو أراضي من نوع معين ويمكن زراعة الصبار والتمور بها ، خاصة أن الصبار يعالج 12 مرض مثل الصدفية.

 

وتساءل أبو شقة لماذا لا تطرح الحكومة هذه المشروعات علي استثمار محلي أو على طريق ال بي او تي في إنتاج الصبار التمور، مشددا علي ضرورة الاستغلال الحقيقي للأراضي الشاسعة ، التي تصلح لزراعة النبتات العشبية التي تدر دخل كبير وتتداخل في المدخلات الطبية والعلاجية.

 

وأكد أبو شقة أن الرئيس السيسي يدعم هذه المشروعات وتبني مشروع التمور بالوادي الجديد خاصة واننا قمنا بزراعة مليون و300 نخله لماذا لا نتوسع لماذا لايكون تجفيف للبصل  لماذا لانتوسع في تجفيف التين البرشومي.

زراعات المحاصيل الزراعية المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ الصادرات المصرية الدستور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير خارجية فرنسا: نرفض تهجير سكان غزة والوضع مأساوي والاحتياجات ملحة

البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات

بطاقتك في دقائق.. نشر 4 سيارات «أحوال إكسبريس» بالقاهرة والجيزة| صور

نرفض التهجير وحل الدولتين الأهم| شكري: مصر تسعى لتجنب التصعيد في المنطقة

الزراعة: تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عن طريق زيادة الصادرات الزراعية

القصير يستعرض أمام مجلس الشيوخ إنجازات قطاع الزراعة خلال العشر سنوات الماضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تقدم دور راقصة فى مسلسل جريمة منتصف الليل

الحزن يسيطر على تارا عماد في جنازة والدتها .. ونجوم الفن يدعمونها

بعد صورها الجريئة.. إطلالات نادين الراسي المثيرة للجدل.. شاهد

يسرا وأحمد داود وسلمى أبوضيف يشاركون في تشييع جنازة والدة تارا عماد

فيديو

مقطع فيديو لأردني قطع 3000 كيلو متر لأداء العمرة.. لن تتوقع كيف

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ