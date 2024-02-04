هيئة الأركان الأردنية: الصراع مع الحوثيين لن ينتهي إلا بصفقة سياسية| فيديو

قال الفريق قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، إنّ الصراع مع الحوثيين سيبقى قائما ولن ينتهي إلا بصفقة سياسية، مشيرًا إلى أن أمريكا وبريطانيا تتوليان مهمة العمليات العسكرية المباشرة ضد الحوثيين.

وأضاف "محمود"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التحالف لم يأتِ بنتائج إيجابية في اللحظة الأولى، فقبل أن يتكون ويتواجد ويبدأ عملياته كان أكثر من 90% من تجارة العالم تسير بشكل طبيعي، والآن لم يعد شيئًا يسير في البحر الأحمر بسبب هذا الصراع.

وتابع، أن هذا الصراع يجعل كل أشكال التجارة لا تأتي لهذه المنطقة، مشددَا على أن الضربات الأمريكية والإنجليزية طبيعية جدا ويجب أن تستمر طالما هناك حوثي وهناك استهداف للسفن التجارية أو العسكرية الأمريكية والبريطانية أو الأهداف الإسرائيلية.

وأوضح، أن هذا الصراع لن يحسم لأن اليمن جغرافيا عميقة جدا والحوثي عدو عنيد جدا ويبحث عن مثل هذه المواجهات التي ترفع من قدره وقيمته وأسهمه، كما أن المصدر الأساسي لتعويض كل ما يتم تدميره لدى الحوثي موجود وهو إيران، وبالتالي لا يمكن إنهاء هذا التهديد إلا بصفقة أو ثمن او تفاهم سياسي.