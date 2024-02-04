عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواصلة تشكيل صورة العدو.. الكرملين يعلق على تصريحات أوروبا حول الحرب الروسية

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

قال المتحدث باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، إن الدول الأوروبية تضخ الرأي العام برسائل بشأن حرب محتملة مع روسيا، لأن هذه الدول بحاجة إلى مواصلة تشكيل صورة العدو.

وأوضح بيسكوف في مقابلة ببرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1": "إنهم بحاجة إلى الاستمرار في تشكيل بعبع العدو، والقيام بذلك بطريقة مزخرفة وبارزة من أجل تبرير الزيادة في النفقات".

ووفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، أشار: "كما ترون، فإن تخصيص 50 مليارًا، من ناحية، للاتحاد الأوروبي ليس مبلغًا خطيرًا جدًا، ولكن من ناحية أخرى لا يزال ملموسًا على خلفية تلك الظواهر المتأزمة التي تتجلى في اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "ما هي ألمانيا - إنها المحرك الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. كما بدأت قطاعات كاملة من الاقتصاد الألماني تفقد جاذبيتها وقدرتها التنافسية. وبالطبع، على هذه الخلفية، فإن أفضل طريقة لتحويل الانتباه هي خلق نوع من العدو والتمسك بهذه الصورة".

وأشار إلى أنه "هنا، بالطبع، ربما لا يوجد من هو أفضل منا في فهمهم".

وكان رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، ذكر أن جميع قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 في قمة بروكسل اتفقوا على تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا.

الكرملين روسيا حرب محتملة مع روسيا بيسكوف الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة لجمهور الأهلي بشأن محمد الشناوي.. تفاصيل

الأطباء تدق ناقوس الخطر.. إعداد مقترحات بشأن قانون المسئولية الطبية وإرسالها للحكومة

مرتديًا الزي العسكري.. زيلينسكي يزور الجبهة في زابوريجيا

رسميا.. الزمالك يكشف أسباب الانسحاب من صفقة مصطفى أشرف وعلاقة الأهلي بالأمر

تحد من قدرات الحوثيين.. سوناك يعلق على الضربات الأمريكية البريطانية باليمن

خسائر فادحة لأوكرانيا في 24 ساعة.. مقـ.تل أكثر من 700 جندي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات

رانيا يوسف تقدم دور راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل

فيديو

بعد الوردة والمصحف.. حقيقة زواج حورية فرغلي ونزار الفارس

لهدف غريب.. محاولة سطو مسلح على محل ذهب بتركيا |شاهد

مقطع فيديو لأردني قطع 3000 كيلو متر لأداء العمرة.. لن تتوقع كيف

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ