مواصلة تشكيل صورة العدو.. الكرملين يعلق على تصريحات أوروبا حول الحرب الروسية

قال المتحدث باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، إن الدول الأوروبية تضخ الرأي العام برسائل بشأن حرب محتملة مع روسيا، لأن هذه الدول بحاجة إلى مواصلة تشكيل صورة العدو.

وأوضح بيسكوف في مقابلة ببرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1": "إنهم بحاجة إلى الاستمرار في تشكيل بعبع العدو، والقيام بذلك بطريقة مزخرفة وبارزة من أجل تبرير الزيادة في النفقات".

ووفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، أشار: "كما ترون، فإن تخصيص 50 مليارًا، من ناحية، للاتحاد الأوروبي ليس مبلغًا خطيرًا جدًا، ولكن من ناحية أخرى لا يزال ملموسًا على خلفية تلك الظواهر المتأزمة التي تتجلى في اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "ما هي ألمانيا - إنها المحرك الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. كما بدأت قطاعات كاملة من الاقتصاد الألماني تفقد جاذبيتها وقدرتها التنافسية. وبالطبع، على هذه الخلفية، فإن أفضل طريقة لتحويل الانتباه هي خلق نوع من العدو والتمسك بهذه الصورة".

وأشار إلى أنه "هنا، بالطبع، ربما لا يوجد من هو أفضل منا في فهمهم".

وكان رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، ذكر أن جميع قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 في قمة بروكسل اتفقوا على تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا.