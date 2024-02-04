مياه البحيرة: رفع حالة الطوارئ القصوى مع انتشار جميع معدات وسيارات الشركة

تابع المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة من خلال غرفة عمليات الطوارئ جميع فروع الشركة اثناء عملية رفع مياه الأمطار بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأشار نشأت إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وجميع الروافع ومحطات الصرف الصحي مسبقاً بجميع فروع الشركة علي مستوي المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أيه حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً للخطة الموضوعه مسبقا حسب خطة الطوارئ.

وناشد نشأت المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات داخلها فهذا قد يعرضها للانسداد و نهيب بكافة المواطنين التواصل معنا في حال الشكاوى الاتصال برقم الطوارئ 125 من أى خط أرضى.

وصرح «نشأت»، بأن العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة يبذلون جهودا غير عادية أثناء هذه النوة ويواصلون العمل بكل جهد وكفاح.