رسميا.. الزمالك يكشف أسباب الانسحاب من صفقة مصطفى أشرف وعلاقة الأهلي بالأمر

كشف أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك عن أسباب الانسحاب من صفقة مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني خلال انتقالات يناير الحالية.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة: "النادي الألماني قال إن هناك تأخر في حسم الصفقة من جانبنا وتم غلق القيد في ألمانيا ومن الصعب تعويض اللاعب".

وتابع "والد اللاعب كان قد اتفق معنا على كافة التفاصيل ولكن بعدها وجدنا مزايدات ومحاولات للتراجع عن بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها بالفعل".



وأضاف "رفضنا الدخول في مزايدات مع اللاعب ووالده ووجهنا لهم الشكر والتوفيق في الفترة المقبلة".

وعن عودة الأهلي للتفاوض مع اللاعب وهل كان هذا سبب تراجع الزمالك، قال سالم "ولا فارق معانا مين دخل يتفاوض مع اللاعب أو لا ومعندناش معلومة، لكن المبدأ هو عدم استكمال المفاوضات في حالة وجود أي محاولة لجر النادي إلى مزايدات".

وواصل "خط وسط الزمالك حاليًا مدجج باللاعبين والمهارات، فريق الأسكاوتنج الخاص بالنادي يرشح لاعب وبدلاء له في نفس المركز، نحن لدينا بالفعل البدائل ولا يوجد الحاح في التعاقد مع مصطفى أشرف".

واختتم أحمد سالم تصريحاته "رأينا في مصطفى أشرف أنه لاعب ناشيء قد يفيد الفريق ويمكن الاستثمار فيه، لكن لا توجد حاجة للتدعيم بشكل عاجل في هذا المركز".