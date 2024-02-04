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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شخص أسفل عجلات سيارته بالقليوبية لجلسة الثلاثاء

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، الدائرة الخامسة،  نظر قضية اتهام سائق بإنهاء حياة شخص بعد الاصطدام به ودهسه أسفل إطارات السيارة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة الثلاثاء المقبل من الدور الحالى لسماع دفاع المتهم.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعى، عبد المجيد محمد عبد المجيد القصاص، وأمير محمد عاصم بسيونى، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله. 


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 290 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1611 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "علاء م ع"، 25 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لأنه فى يوم 4/ 1/ 2023، قتل عمداً بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجنى عليه سيد سعيد دسوقى، بأن اصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها، فدهسه أسفل إطارتها قاصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته على النحو المبين.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة بين سائق وأخر ووفاة أحدهما، على الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة قليوب، وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين الطرفين، فقام المتهم بقيادة سيارته وأثناء ذلك قام المتوفى بالإمساك به من جانب السيارة لمواصلة التعدى عليه.


وتابعت التحريات، أنه أثناء الواقعة قام المتهم بالانطلاق بسيارته مع استمرار تشبث المجنى عليه بجانب السيارة إلى أن سقط أسفل إطارات السيارة ودهسه المتهم وفر هاربا من موقع الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية الدائرة الخامسة المتهم بقتل شخص تقرير الصفة التشريحية جنايات شبرا الخيمة

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