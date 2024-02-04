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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مركز مصر لريادة الأعمال يحصل على شهادة الشراكة التعليمية من جامعة أمريكية

صدى البلد

 أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن حصول مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد على شهادة الشراكة التعليمية في مجال ريادة الأعمال في مصر، من جامعة ولاية ميزوري الأمريكية، وذلك في حفل بحضور د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. 

وتسلمت الشهادة د. هبه ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وقام بتقديمها د. ابراهام هامير، رئيس الشراكات الدولية بجامعة ولاية ميزوري.

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وقالت د. شريفة شريف إن الشهادة تعكس التزام جامعة ولاية ميزوري بتعزيز البيئة الريادية في مصر وتقديم الدعم لمراكز الابتكار وريادة الأعمال، مشيرة إلى إطلاق الجامعة شهادة "CERTIFIED DISCIPLINED ENTREPRENEUR"، وهي شهادة مخصصة لتطوير مهارات وأساليب رواد الأعمال الملتزمين.

من جانبه أعرب د. ابراهام هامير عن اعتزازه بتلك الشراكة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، مؤكدًا دعم الجامعة المستمر لتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وأعربت د. هبه ذكي عن شكرها وتقديرها لجامعة ولاية ميزوري على هذه الشراكة الاستراتيجية، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الشهادة في تطوير وتعزيز مهارات رواد الأعمال في مصر.

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار ولاية ميزوري الأمريكية

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