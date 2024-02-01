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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ بني سويف يلتقي بمسئولي وزارة التخطيط لإنشاء مقر لمركز خدمات مصر

صدى البلد

 تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، التقى السيد بلال حبش نائب المحافظ ، ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،  ضمن الخطوات الأولية لإنشاء مقر لمركز خدمات مصر  بمحافظة بني سويف، والذي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الوزيرة الدكتور هالة السعيد ، وتحت إشراف المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة للتحول الرقمي ، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء سلسلة لمراكز خدمات مصر، في مختلف المحافظات ، بهدف تطوير وبناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار.
شهد اللقاء حضور كل من : الأستاذ تامر رفعت عبد الفتاح مدير مشروعات خدمات مصر، الأستاذ عمرو عبد الخالق عليوه منسق مشروع خدمات مصر ، ومن المحافظة : الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، الأستاذ أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة ، المهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط العمراني ،  أحمد العترة  وكيل الإدارة الهندسية ،  محمود محمد _ إدارة الأملاك،  عبد اللطيف سيد _مكتب الاستثمار

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وخلال اللقاء  تم استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها في هذا الجانب ، والتي شملت قيام اللجنة المُشكلة لهذا الغرض من المحافظة والوزارة بمعاينة قطعة الأرض المُخصصة لإنشاء مجمع خدمات مصر على مساحة 2050 متراً  بناحية بياض العرب شرق النيل ، ضمن مساحة 5 أفدنة من أراضي أملاك الدولة ، والذي صدر بشانها قرار من المجلس التنفيذي للمحافظة  بتخصيصها لهذا الغرض ، حيث تم تحرير محضر استلام  للمعنيين بتنفيذ المشروع ، وذلك بعد التأكد من خلوها من أية تعديات أو إشغالات، تمهيداُ  للتنفيذ وبدء أعمال الحفر والإنشاءات واستيفاء كافة التصاريح والتراخيص وفق القانون

 

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