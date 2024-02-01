نائب محافظ بني سويف يلتقي بمسئولي وزارة التخطيط لإنشاء مقر لمركز خدمات مصر

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، التقى السيد بلال حبش نائب المحافظ ، ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ضمن الخطوات الأولية لإنشاء مقر لمركز خدمات مصر بمحافظة بني سويف، والذي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الوزيرة الدكتور هالة السعيد ، وتحت إشراف المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة للتحول الرقمي ، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء سلسلة لمراكز خدمات مصر، في مختلف المحافظات ، بهدف تطوير وبناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار.

شهد اللقاء حضور كل من : الأستاذ تامر رفعت عبد الفتاح مدير مشروعات خدمات مصر، الأستاذ عمرو عبد الخالق عليوه منسق مشروع خدمات مصر ، ومن المحافظة : الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، الأستاذ أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة ، المهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط العمراني ، أحمد العترة وكيل الإدارة الهندسية ، محمود محمد _ إدارة الأملاك، عبد اللطيف سيد _مكتب الاستثمار

وخلال اللقاء تم استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها في هذا الجانب ، والتي شملت قيام اللجنة المُشكلة لهذا الغرض من المحافظة والوزارة بمعاينة قطعة الأرض المُخصصة لإنشاء مجمع خدمات مصر على مساحة 2050 متراً بناحية بياض العرب شرق النيل ، ضمن مساحة 5 أفدنة من أراضي أملاك الدولة ، والذي صدر بشانها قرار من المجلس التنفيذي للمحافظة بتخصيصها لهذا الغرض ، حيث تم تحرير محضر استلام للمعنيين بتنفيذ المشروع ، وذلك بعد التأكد من خلوها من أية تعديات أو إشغالات، تمهيداُ للتنفيذ وبدء أعمال الحفر والإنشاءات واستيفاء كافة التصاريح والتراخيص وفق القانون