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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اضطرابات قوية تضرب أسعار الذهب.. ورقم غير متوقع في قيمة الجنيه الآن

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اضطرابات والتقلبات قوية بدأت بارتفاعات قوية تم على أثرها وقف البيع والشراء، ثم تراجعت أسعار الذهب بقوة خلال اليومين الماضيين.

وواصلت أسعار الذهب الهبوط خلال تعاملات اليوم، الأحد، في السوق المحلية بقوة وبشكل مفاجئ خلال تعاملات الأسبوع الجاري. 

وخسرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، 200 جنيه إضافية منذ مستهل التعاملات وحتى الآن. 

وأمس السبت، هبطت أسعار الذهب في مصر بأكثر من 400 جنيه نتيجة تراجع سعر  الدولار في السوق الموازية.

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400 جنيه تراجعا.. أسباب هبوط سعر الذهب في مصر

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600 جنيه دفعة واحدة.. الذهب يواصل النزيف ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

وعالميا سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي هو الأول بعد أسبوعين من الهبوط، وذلك على الرغم من تقلص مكاسب الذهب خلال تداولات الأمس بعد صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي بأفضل من المتوقع، ما دفع أسعار الذهب إلى التراجع.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم  27.600 شراءً بتراجع بلغ  4800  جنيه مقارنة بـ أسعار الذهب نهاية تعاملات الاسبوع الماضي.

سعر الذهب عالميا 

وأمس، السبت، ارتفعت الأوقية إلى مستوى 2039 دولارًا. 

سعر الذهب في  مصر 

سجل تداول سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3450 جنيها بعد أن كان يتداول فوق مستوى الـ 4050 جنيها الأسبوع الماضي.


سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3953 جنيها للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3450 جنيها للبيع و3350 للشراء. 

سعر الذهب عيار 22

أسعار الذهب عيار 22 اليوم 3650 بيعا. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3943 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 27.600 شراءً. 

الذهب اليوم

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ما أثير من شائعات تشير إلى قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت الشعبة، فى بيان لها، أنه لم ترد لها أي شكوى من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعنى.

وطالبت الشعبة جموع التجار والمستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات وترديدها ونشرها لاجتناب حدوث اضطرابات في عمليات البيع والشراء بسوق الذهب، نظرا لما يشكله هذا السوق من أهمية كبرى للمواطن وللاقتصاد القومي.

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