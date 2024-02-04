الأنبا باسيليوس يترأس افتتاح مؤتمر الشباب الإيبارشي بسمالوط| صور

افتتح نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الأحد، مؤتمر الشباب بالإيبارشية تحت شعار "الشباب وإدارة الأزمات"، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

يقام المؤتمر تحت إشراف لجنة الشباب بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة يواقيم، في الفترة من الرابع، وحتى السابع من الشهر الجاري، بحضور الأب رالف طنجر اللعازري، وعدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات.

بدأ المؤتمر بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى نيافة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "تحديد الهدف"، مؤكدًا لأبنائه الشباب أهمية الاستفادة من جميع فقرات المؤتمر، لتحقيق الهدف المنشود.