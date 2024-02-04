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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك عن زياد كمال: أبرمنا عقدا جديدا على الكرة المصرية وأنهينا 90% من الصفقات

صدى البلد

أوضح أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة نادي الزمالك مدى إمكانية ابرام صفقات جديدة خلال انتقالات يناير الشتوية قبل غلق باب القيد.


وقال سالم في تصريحات لبرنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة" الزمالك انهى صفقاته بنسبة 90% الا لو حدث أمر طاريء أو جد جديد".


وتابع: "نعلم المراكز التي تحتاج لتدعيمات داخل صفوف الزمالك، ولكن انتقالات يناير بتكون أصعب من انتقالات الصيف في امكانية التفريط في خدمات اللاعبين".


وواصل : "زياد كمال انتقال من إنبي معارًا وسط أحاديث كثيرة عن الصفقة وقيمة العقد، ما يثار ويتم ذكره عن تفاصيل التعاقد عبر وسائل الإعلام أغلبه غير صحيح"..


وأضاف: "عقد زياد كمال من أفضل عقود الانتقالات التي تم ابرامها مؤخرًا، صيغة التعاقد جديدة على الكرة المصرية ومفيدة للزمالك وإنبي والنادي".


واضاف:  "لا يوجد تخوف داخل الزمالك من تألق اللاعب معنا خلال الفترة المقبلة ثم ينتقل لنادي منافس بعد انتهاء إعارته".

إذاعة الشباب والرياضة أحمد سالم الاعلامي هاني حتحوت الشباب والرياضة إعلامي هاني حتحوت صفقات جديدة

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