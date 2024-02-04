أول منصة رقمية متخصصة في الأخلاقيات تتعاقد مع بنك مصر

أعلنت شركة أي فويس اب، المتخصصة في مجال الكشف والإبلاغ عن المخالفات الاخلاقية داخل الشركات والمؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط عن اطلاق أول منصة مصرية من نوعها، لتوفير الحلول الشاملة لإدارة حالات الأخلاق والامتثال والموارد البشرية، للحفاظ على أمان بيئة العمل للموظفين والعاملين دون الافصاح عن هويتهم.

واتجهت اي فويس اب نحو القطاع المصرفي لتحقق نجاحات اخرى، حيث تعاقدت مؤخرا مع بنك مصر.

قال أحمد جنيدي الرئيس المؤسس "ان إعطاء الموظفين وأصحاب المصلحة صوتًا للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال طريقة آمنة مع الحفاظ على سرية هويتهم هو واجب ضروري يجب على الشركات تقديمه في هذا العصر، بالإضافة إلى تأمين مساحة آمنة للجميع."

ويوضح جنيدي "أن المنصة تعمل في حالة وجود ما يتعلق بالتجاوزات أو حوادث الصحة والسلامة والبيئة وغيرها من المخالفات او اختراق قواعد الاخلاق أثناء ساعات العمل، وبالتالي سيتمكن المعنيون بالأمر من فحص الحالات والتحقيق فيها وحلها بشكل صحيح بهدف حماية سمعة الشركات والحد من الخسائر المالية."

وفي السياق ذاته يؤكد محمد الكردي – رئيس قطاع الالتزام والحوكمة ببنك مصر؛ "أننا نحرص دائما على الالتزام بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة، والامتثال لمبادئ الحوكمة وميثاق العمل المصرفي، والاستعانة باحدث التقنيات في هذا المجال. وتعد هذه المبادرة خطوة جيدة نحو هذا الالتزام، حيث تُمكّن تلك الآلية موظفينا من الإبلاغ بسهولة وسرية تامة عن أية مخاوف وذلك لما فيه الصالح العام، مما يضمن الشفافية والسلوك المسؤول. فنحن نؤمن أن توفير بيئة آمنة للإبلاغ عن المخالفات يساعد على تعزيز الالتزام بالممارسات الأخلاقية، ويقدم للمجتمع نموذجا يحتذى به."