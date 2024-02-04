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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إحياء حرفة الخزف في فعالية ثقافية بالمتحف القومي للحضارة المصرية

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

أقام المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فعالية ثقافية لإحياء حرفة الخزف، تحت عنوان "إبداع من خزف" وذلك بالتعاون مع نخبة من حرفيي وفناني مصر.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن إقامة الفعالية جاء بهدف تسليط الضوء على الحرف والفنون التقليدية المرتبطة بصناعة الخزف وكيفية تحويل قطعة من الطين إلى تحفه فنية وتوظيفها في عرض التراث المصري واستمراريته، الأمر الذي يأتي في إطار استراتيجية المتحف لإحياء التراث الثقافي المصري المادي واللامادي، وتعريف الجمهور على مفردات الحضارة المصرية العريقة التي تتسم بالثراء في كل مكوناتها وعناصرها.

وأشارت نانسي عمار، اخصائي تراث أول وتواصل حضاري بهيئة المتحف، إلى أن الفعالية تضمنت مجموعة من الورش والمعارض التي تعرض المقتنيات والأدوات والتحف التراثية النادرة من القطع الخزفية والتي صنعت بأيادي مصرية، ومجموعة من الجداريات التي صممت من الطين الأسواني والجريت والأكاسيد المستوحاة من التراث المصري القديم، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن كيفية صناعة الخزف والفخار.

وأضافت منار حسن، أخصائي تراث أول وتواصل حضاري بهيئة المتحف، أن الفعالية شهدت أيضا مجموعة من الورش التفاعلية، منها ورشة لفن صناعة البلطات الخزفية والتي استخدمت في تزيين القصور، والمعابد، والمنازل قديماً، وورشة لفن الرسم وتلوين الأطباق الخزفية ذات التصميمات التراثية الهندسية والنباتية التي اشتهر بها الفن الإسلامي، وأخري عن صناعة الفخار يدويا. 

وفي ختام الفعالية قامت إدارة المتحف بتسليم شهادات تقدير للفنانين المشاركين بالفعالية.

وحضر الفعالية الدكتور أيمن ونس عميد كلية الفنون والتصميم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس الدكتور أحمد فهمي فرج مدير عام شركة العاصمة الإدارية، والدكتور الغزالي كسيبة أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والمصمم والاستشارى للمتحف.

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