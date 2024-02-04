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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزنفلي في الأهلي 6 أشهر بنية البيع.. نبأ سار عن الشناوي ومعلول| تفاصيل

محمود الزنفلي
محمود الزنفلي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تعاقد النادي الأهلي مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء. 

وقام مدير التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد.

عودة محمد الشناوي من ألمانيا

وفي سياق متصل يعود محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى القاهرة غدا بعد جراحة ناجحة أجراها في ألمانيا بعد إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني. 

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي أنه في تواصل مستمر مع الشناوي يوميا؛ للاطمئنان على حالته. 

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي فور عودته سوف يستكمل برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل وفق البروتوكول الطبي الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة. 

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدا.

انتظام على معلول 

على جانب أخر انتظم علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة. 

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن معلول تعافى كثيرا من أثار نزلة البرد التي أبعدته عن المران الجماعي أمس. 

وأوضح أن اللاعب انتظم في فقرات المران الجماعي كاملا اليوم بعد تحسن حالته وتلاشي أعراض نزلة البرد. 

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدا.


 

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