مدرب كوت ديفوار: عدنا من الموت وصعدنا لنصف النهائي في أمم أفريقيا

أكد إيمرس فايي مدرب منتخب كوت ديفوار أن فريقه كان قد خرج إكلينيكياً من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها بلاده قبل أن يعود بسيناريو خيالي من ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

وبعد التأهل من دور المجموعات ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث فاز الأفيال على السنغال حاملة اللقب، ثم مالي في طريقهم لبلوغ المربع الذهبي، حيث يلتقون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الأفريقي عن إيمرس فايي قوله: «أخبرت اللاعبين بأننا كنا ميتين بعد الهزيمة أمام غينيا الاستوائية، ثم تمكنا من استعادة الحياة بعد مباراة المغرب مع زامبيا».واقتنص منتخب كوت ديفوار فوزاً مثيراً من ضيفه منتخب مالي 2 - 1 بعد أن خطف عمر دياكيتي هدف الحسم في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، رغم أن الأفيال أنهوا المباراة بـ9 لاعبين.

وكشف المدرب الإيفواري الشاب، عن مشاعره خلال المباراة: «كانت لديّ كل المشاعر التي تدور في رأسي خلال محاولة للتفكير للقيام بالتغييرات المثالية، وكان عليّ معرفة الاختيار الصحيح».

وختم، إيمرس، حديثه بالقول: «عندما تصل إلى الدور نصف النهائي، تلعب مع منتخبات عالية الجودة، لذا سنحضر أنفسنا».