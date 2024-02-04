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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيطريين تعيد فتح باب الترشح على نقابتي الوادى الجديد والإسماعيلية

البيطريين- أرشيفية
البيطريين- أرشيفية

أكد الدكتور ناجي سلام، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين،  إعادة فتح باب الترشح لنقابة الوادى الجديد على مقعد رئيس النقابة وعضوين فوق السن وعضوين تحت السن، كما سيعاد فتح باب الترشح لنقابة الإسماعيلية على مقعد واحد تحت السن.

قال الدكتور هيثم جنيدي عضو لجنة الإشراف على الانتخابات أنه على من يرغب في الترشح تسليم أوراقه كاملة ومن يريد تقديم أوراقه للمرة الثانية يعاد تجديد الاوراق المطلوبة من جديد، على أن يكون تسليم الأوراق المطلوبة للجنة الانتخابات بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي أو عن طريق البريد.

وأضاف: تتلقى اللجنة أوراق الترشح من يوم الثلاثاء 6 فبراير وحتى الإثنين 12 فبراير الجاري لمدة سبعة أيام، على أن تعلن القوائم النهائية بمجلس النقابة العامة المنعقد 16 فبراير القادم.

أوضح أن الأوراق المطلوبة، هي:
-  ملء وإستيفاء بيانات إستمارة الترشح للإنتخابات .  
-  صورة بطاقة الرقم القومي ساريه . 
-  صورة كارنية النقابة ساري  . 
-  عدد 2 صورة شخصية حديثة.
وفي حالة التقدم بأكثر من طلب يضاف نفس العدد
-  أن يكون مقيداً بالنقابة الفرعية بموجب شهادة تفيد ذلك.
-  أن يكون مُسدداً إشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2023 م . 
- أن يكون قيده في النقابة العامة بحد أقصي 26 ديسمبر 2023.
-  صحيفة الحالة الجنائية ( فيش وتشبيه ) حديثة  موجه للنقابة العامة للأطباء البيطريين
-  إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية ثابت فيها أن الطبيب مازال يعمل بهذه الجهة التي يعمل بها (الطبيب البيطري بالقطاع الخاص) ، اما الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الحكومي تقدم نفس الشهادة أو الإفادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية.
-  إقرار من المرشح (الطبيب البيطري الحر )  بأنه لا يعمل بالحكومه أو القطاع الخاص.

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