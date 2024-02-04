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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجيزاوي يؤكد على الترشيد والاستدامة في الإنفاق داخل جامعة بنها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، على الدور الذى يقوم به المراقبون الماليون بالجامعة فى مراقبة وتدقيق العمليات المالية وإجراءات الإنفاق بها ، والتحقق من امتثال المستندات المالية للأنظمة والقوانين المالية وإجازتها للصرف، وحصر مخالفات الإنفاق وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج الرقابة المالية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة المتعلقة بها.

جاء ذلك خلال لقائه بمندوب المالية بالوحدات الحسابية بالجامعة، وبحضور شيرين شوقى أمين عام الجامعة ، والدكتور محمد مصطفى وكيل وزارة المالية بالقليوبية ، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية  وحاتم عوض الله مراقب مالى للجامعة ، ورفعت خليل مدير عام الوحدات الحسابية بالمالية.

وأشار رئيس الجامعة الى أن عقيدتنا فى العمل العام هي الترشيد والاستدامة فى الإنفاق، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة نسعى الى تحقيقها من خلال خلق حالة من الرضا بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

من جانبها وجهت أمين عام الجامعة الشكر للمديرين الماليين بالجامعة على الجهد الذى يقومون به فى الحفاظ على المال العام ، وحوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون. 

وقال الدكتور محمد مصطفى إننا نسعى الى دعم الجهاز المالى بالجامعة من أجل تحقيق الجودة الادارية وترشيد الانفاق الحكومى من خلال توحيد شكل المستندات غير النمطية حتى لا يكون هناك اختلاف بين الكليات فى هذه المستندات أو النماذج .

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