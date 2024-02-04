6 أطنان بانجو و10 أفدنة أفيون.. الداخلية تداهم أخطر مزرعة مخدرات بأسيوط

واصلت الأجهزة الأمنية الضربات الأمنية المتوالية لمتجرى المواد المخدرة، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية تضم (16 عنصرا إجراميا شديدى الخطورة) بممارسة نشاط إجرامى فى زراعة المواد المخدرة والاتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

باستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين.. كما تم ضبط (6.5 طن لمخدر بانجو) وكذا (10 أفدنة مزروعة بنباتى الأفيون والبانجو المخدرين - 16 بندقية آلية - 51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (36,5 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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