معركة شرسة بين الشرطة و16 عنصرا إجراميا داخل مزرعة أفيون بأسيوط |شاهد

نجحت الأجهزة الأمنية فى مداهمة قطعة أرض اتخذها مجموعة من العناصر الاجرامية وكرا لتجارة وزراعة المخدرات بمحافظة أسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية تضم (16 عنصرا إجراميا شديدى الخطورة) بممارسة نشاط إجرامى فى زراعة المواد المخدرة والاتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

واستهدفت قوات الشرطة هذه العناصر إلا انهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين.. كما تم ضبط (6.5 طن لمخدر بانجو) وكذا (10 أفدنة مزروعة بنباتى الأفيون والبانجو المخدرين - 16 بندقية آلية - 51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (36,5 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.