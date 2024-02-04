محافظ الإسكندرية: الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر وحليف استراتيجي مهم

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر وتعد حليفًا استراتيجيًا مهمًا، مشيرا إلى عمق العلاقات المصرية الصينية، التي تشهد حاليا عصرًا ذهبيًا في ضوء الصداقة المتميزة على صعيد القيادة السياسية بمصر والصين.



جاء خلال حضور محافظ الإسكندرية مع سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانغ، وقنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالإسكندرية، الاحتفالية التي نظمتها القنصلية الصينية، بمناسبة عيد الربيع الصيني (عام التنين) والذي يعد أهم أعياد الشعب الصيني.



وأشار المحافظ إلى العلاقات الثنائية والاتفاقيات التي تجمع بين مدينة الإسكندرية وعدد من المدن والمقاطعات الصينية، فضلًا عن تطور العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة خاصة في المجال التجاري والاستثماري، حيث يتواجد العديد من الشركات الصينية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب والمنطقة الحرة على أرض الإسكندرية.