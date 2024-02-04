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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: دعم مستشفى بيلا المركزي بمحطة معالجة لمياه ماكينات الغسيل الكلوي

محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين إنه تم تزويد مستشفي بيلا المركزي بمحطة معالجة مياه الغسيل الكلوي بتكلفة 270 ألف جنيه، وتستوعب 32 ماكينة غسيل كلوي، وذلك في ضوء المتابعة وتحسين المنظومة الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

أضاف المحافظ - في بيان اليوم، الأحد - أنه تم إنشاء مستشفى بيلا المركزي على مساحة 5200 م2 ودخلت التشغيل التجريبي بالفعل بطاقة 114 سريرًا منها 72 سرير إقامة، و16 سرير استقبال وطوارئ، و20 سرير أطفال، و12 سرير عناية مركزة و17 سرير أطفال مبتسرين، و13 سرير نساء وتوليد، و20 سرير باطنة، و28 سرير جراحات، و4 أسرة تحضير عمليات و6 أسرة إفاقة وسرير للعزل.

أوضح أن المستشفى تتضمن 30 ماكينة غسيل كلوي (16 سلبي - 12 إيجابي - 2 عزل)، و25 حضانة للأطفال (17 حضانة أطفال - 7 حديث ولادة - حضانة للعزل)، و4 غرف للعمليات، و28 عيادة خارجية، و2 صيدلية، و4 معامل للتحاليل الطبية، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة مقطعية CT، وجهاز أشعة تليفزيونية، و3 أجهزة أشعة نقال وبنك دم تجميعي.

وتابع أنه تم افتتاح مستشفيات جديدة منها مستشفى بلطيم التخصصي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين المركزي، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفرالشيخ العام، وأعمال تطوير مستشفى فوة المركزي.

ونوه بأنه جارٍ إنشاء مستشفى الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام بجامعة كفرالشيخ، بجانب مد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالي محافظة كفرالشيخ.

وجه بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي كفرالشيخ.

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