5 معامل لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج تحصل على شهادة الأيزو

قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج المهندس محمد صلاح الدين إن خمسة معامل لمياه الشرب والصرف الصحي بأربعة مراكز حصلوا على شهادة (الأيزو 17025) لأول مرة، وذلك بعد مراجعة فريق المجلس الوطني للاعتماد.

وأضاف رئيس الشركة، في تصريح اليوم "الأحد"، أن إجمالي عدد المعامل الحاصلة على شهادة الأيزو بلغ 15 معملًا، منوهًا بأن المعامل الحاصلة على الشهادة هي معامل مياه شرب مراكز "طما، وجهينة، وجرجا"، ومعمل صرف صحى جرجا ومعمل سوهاج للصرف الصناعي.



وأوضح أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التطور المستمر، وتحقيق معايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للمعامل المستهدفة.

وتابع أن الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة بمجال جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير كوب مياه نظيف، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لحصول معامل مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة الايزو، وذلك في إطار تحسين جودة المياه ودقة نتائج التحاليل، وأن هناك خطة لحصول جميع معامل مياه الشرب والصرف الصحي على تلك الشهادة خلال الفترة القادمة.