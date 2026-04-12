مستشار المرشد الإيراني: مفاتيح مضيق هرمز بيد طهران

قال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي إن “مفاتيح مضيق هرمز بأيدينا”، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية، في إشارة إلى أهمية الممر الحيوي في المعادلات الإقليمية والدولية للطاقة.

تصعيد لفظي يعكس أهمية الممر الملاحي

تعكس التصريحات الإيرانية مجددًا حجم الأهمية الاستراتيجية التي توليها طهران للمضيق، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط في العالم، وورقة ضغط مؤثرة في أي تصعيد إقليمي محتمل.

التأكيد على السياسة الدبلوماسية

وأضاف ولايتي أن “سياسة إيران الدبلوماسية تقوم على حماية البلاد ومصالحها الوطنية”، في تأكيد على أن التحركات الإيرانية، بحسب وصفه، تستند إلى مزيج من الأدوات السياسية والدبلوماسية لحماية الأمن القومي.