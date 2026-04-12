خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف حقيقة استيلاء شخص على جزء من محل آخر بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بحمل سلاح أبيض والتهجم على محل تجارى مملوك له والإستيلاء على جزء منه وضمه لمنزله بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر ("له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة قطور) ، وبسؤاله قرر بتضرره من (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) ، لخلافات بينهما حول سابقة شراء الشاكى محل تجارى كائن أسفل منزل المشكو فى حقه وقيام الأخير بضم جزء من المحل لمنزله حال تواجد القائم على النشر خارج البلاد للعمل .. وبتاريخ 6 الجارى حدثت بينهما مشادة كلامية لقيام المشكو فى حقه بمنعه من الدخول للمحل الخاص به وتدخل الأهالى وتم الصلح والتراضى بينهما والإتفاق على إنهاء الخلاف.. وأنه قام بنشر مقطع الفيديو المشار إليه "تم تصويره خلال شهر مارس المنقضى لواقعة أخرى بين المشكو فى حقه وأحد جيرانه الآخرين لخلافات حول الجيرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه" قبل تصالحهما للضغط على المشكو فى حقه لإنهاء الخلاف بينهما، وبسؤال المشكو فى حقه أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.