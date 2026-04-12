وزير إسرائيلي: فرص التفاوض مع لبنان ضعيفة.. ويجب استهداف البنية التحتية للدولة

قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين، في تصريح لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن فرص نجاح المفاوضات مع لبنان تبدو محدودة للغاية، في ظل التطورات الإقليمية وتعثر المسارات الدبلوماسية.

وتطرق كوهين إلى ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن "القضية النووية مسألة دولية"، مشيداً بما وصفه بوضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خطوطاً حمراء" في هذا الملف، موضحا أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن خيار ضرب إيران يبقى مطروحاً".

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال كوهين إنه لا يرى جدوى من الاكتفاء باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت فقط، بل يرى ضرورة – حسب تعبيره – توسيع نطاق الاستهداف ليشمل مواقع وبنى تحتية مرتبطة بالدولة اللبنانية نفسها، مشيراً إلى أنه طرح هذا الموقف داخل اجتماعات الكابينت.

وختم بالقول إنه لا يمنح "فرصاً مرتفعة" لنجاح هذه المفاوضات الجارية.