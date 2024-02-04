البابا تواضروس يستقبل فريقا خدميا من إيبارشية الدول الإسكندنافية|صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، مجموعة من الخدام من أعضاء المؤسسة القبطية الأرثوذكسية للشباب بالدول الإسكندنافية، Koptisk Ortodoxa Ungdomsförbundet (KOUF) بصحبة الأب القس يوسف جبران كاهن كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بسودرتاليا، بالسويد الذين قدموا خلال الأيام الماضية خدمات للأطفال في عدة كنائس ببعض القرى بمصر، وزاروا الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وتعرفوا على معالمها.

رحب بهم قداسة البابا وألقى عليهم كلمة روحية، وأجاب على أسئلتهم، وقدم لهم بعض الهدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.