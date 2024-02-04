محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي 2024 .. تعرف عليها

يبدأ يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 اول ايام الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، والذي يستمر لمدة 16 أسبوعًا، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

يستعرض موقع صدي البلد محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي ، ومنع ارتداء بعض الملابس واتخاذ الكثير من الإجراءات القانونية نحو كل الطلاب المخالفين.

محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي 2024



- يمنع دخول الطلاب الحرم الجامعي بالملابس الممزقة.

- ممنوع ارتداء الملابس الشفافة والفيزون.

- ممنوع ارتداء الشبشب في الجامعة.

- يمنع ارتداء الفساتين السوارية والقصيرة والشفافة.

- ممنوع ارتداء الشورتات أو البرمودا أو الجلباب.

- يحذر استعمال الأسلحة والمواد المخدرة والشماريخ والألعاب النارية بجميع أنواعها.

- يمنع حمل المشروبات الكحولية.

- ممنوع دخول السيارات الغير مرخصة.

- يمنع ارتداء الملابس التنكرية.

- يحذر تشغيل الأغاني داخل الحرم الجامعي.

- أخيراً التدخين بجميع أشكاله ممنوع في المحاضرات والمدرجات.