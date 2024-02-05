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إلهام أبو الفتح
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حوادث

التجمع والشيخ زايد.. أماكن جديدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي في الحال|تعرف عليها

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية أنه استكمالاً لإستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وفى ضوء استحداث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لسيارات الخدمة الفورية "إكسبريس" .

 

 وتقرّر الدفع بعدد (3) سيارات لمواقع (داون تاون ومجمع البنوك "بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة") ، (هايبر وان بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة) لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى للمواطنين. 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

 

 

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