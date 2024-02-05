لحظة إطلاق الصواريخ والطائرات الأمريكية على مواقع ميليشيات الحوثي في اليمن|شاهد

نشرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، مشاهد لإطلاق الصواريخ من القطع البحرية الأمريكية وانطلاق الطائرات الحربية لقصف مواقع ميليشيات الحوثي المدعومة لـ إيران في اليمن اليوم.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على منصة إكس، إن فيديو هو لعمليات الإطلاق من حاملات الطائرات يو إس إس جرافلي ويو إس إس كارني ويو إس إس دوايت دي أيزنهاور لدعم الضربات على أهداف الحوثيين المدعومة من إيران.

https://x.com/CENTCOM/status/1754272125962391717?s=20

وأفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيات أنصار الله الحوثييين، أن طائرات أمريكية وبريطانية شنت غارات استهدف مناطق الزيدية ورأس عيسى بالحديدة وشرق مدينة صعدة في اليمن.

وأضافت وسائل الإعلام التابعة لميليشيات الحوثي، أن الجيشين الأمريكي والبريطاني شنّوا غارتين على مديرية الزيدية وغارة على مديرية الحوك.

وأوضحت وسائل إعلام الحوثيين، أن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنّت 12 غارة على الحديدة وصعدة.

وأشارت إلى أن الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية 8 منها كانت على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، 3 غارات على مديرية باقم وغارة شرقي مدينة صعدة.