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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. طائرات أمريكية وبريطانية تشن 12 هجومًا على أهداف حوثية في اليمن

اليمن
اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيات أنصار الله الحوثييين، أن طائرات أمريكية وبريطانية شنت غارات استهدف مناطق الزيدية ورأس عيسى بالحديدة وشرق مدينة صعدة في اليمن.

وأضافت وسائل الإعلام التابعة لميليشيات الحوثي، أن الجيشين الأمريكي والبريطاني شنّوا غارتين على مديرية الزيدية وغارة على مديرية الحوك.

وأوضحت وسائل إعلام الحوثيين، أن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنّت 12 غارة على الحديدة وصعدة.

وأشارت إلى أن الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية 8 منها كانت على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، 3 غارات على مديرية باقم وغارة شرقي مدينة صعدة.

وتأتي هذه الغارات ضمن سلسلة من الغارات الجوية والصاروخية على معاقل تابعة للميليشيات المسلحة الموالية لـ إيران في العراق وسوريا واليمن، ردًا على مقتــل 3 جنود أمريكيين في الهجوم الذي وقع على القاعدة الأمريكية في الأردن.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن تقييم الضربات في العراق وسوريا أظهر أن 84 من أصل 85 هدفًا قد دمرت أو تضررت وظيفيًا.

وأكد البنتاجون أنه لا معلومات أو مؤشرات في الوقت الحالي على مقتل إيرانيين في الضربات الأمريكية على سوريا والعراق.

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