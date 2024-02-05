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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

500 ألف شخص بدون كهرباء.. عاصفة "القيامة" تضرب ولاية أمريكية

صدى البلد

تعرضت ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة لعاصفة قوية تحمل اسم "نهر جوي"، حيث يتوقع أن تكون هذه العاصفة واحدة من أكثر العواصف المدمرة في تاريخ الولايات المتحدة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أدت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية إلى فيضانات قد تهدد حياة السكان في الفترة من الأحد حتى الثلاثاء.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تنشأ هذه العاصفة بفعل تأثير "نهر جوي" الجوي، والذي ينتج عن تيارات الرطوبة الكثيفة في الجو.

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 ويتعرض نحو 37 مليون نسمة، أو ما يعادل 94% من سكان الولاية، لتحذيرات من الفيضانات.

وفي استجابة لهذه الحالة الجوية الطارئة، أعلن حاكم الولاية، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ في ثماني مقاطعات وسط وجنوب الولاية وتم وصفها بعاصفة القيامة.

وتعرضت أجزاء كبيرة من الولاية لعواصف جوية قوية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث سببت أمطار غزيرة ورياح عاصفة وثلوج كثيفة في المرتفعات العالية. 

عاصفة مدمرة تضرب ولاية أمريكية

يعرف "نهر جوي" الجوي بأنه ظاهرة تتكون من تبخر الماء في الهواء وتحمله عبر الرياح، مما يشكل تيارات طويلة تجري في السماء مثلما تجري الأنهار على الأرض.  

تحذر الخبراء السكان من تفاقم مشاكل الفيضانات والسفر من آثار العاصفة السابقة، التي تسببت في أضرار كبيرة وأدت إلى عمليات إنقاذ من المياه وإغلاق أجزاء من الطريق الساحلي الهادئ الشهير.

وتم أمر بإخلاء آلاف السكان في أجزاء من جنوب وشمال كاليفورنيا قبل تأثير العاصفة القوية. وفي المناطق الساحلية والوسطى، قال المسؤولون إن أكثر من 8,500 من رجال الإنقاذ الطارالتحديثات الأخيرة تشير إلى أن حوالي 500,000 من سكان كاليفورنيا فقدوا الكهرباء بسبب هذه العاصفة، ويتوقع أن تستمر الأمطار المستمرة لمدة تتراوح بين 24 و 36 ساعة، مما قد يسبب فيضانات مفاجئة تتطلب عمليات إنقاذ سريعة.

تشير التقارير إلى أن العاصفة الجوية السابقة تسببت في وفاة أكثر من 20 شخصًا وتسببت في أضرار بلغت قيمتها 4.6 مليار دولار. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن العاصفة الحالية قد تكون مماثلة أو أسوأ من العاصفة السابقة.

الأمطار الغزيرة الامطار الحالة الجوية العاصفة الفيضانات

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