عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز أداء ركعتين بعد كل صلاة بنية قضاء الفوائت.. الإفتاء توضح

صدى البلد

سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأوضح «شلبي»، إن صلوات الفرائض الفائتة تظل دينًا في رقبة العبد حتى يؤديها، ولا تسقط عنه، مشيرًا إلى أن قضاء الفريضة الواجبة أولى من صلاة النوافل.

وأشار الى أن من كان عليه صلاة يجب عليه أن يقضيها لأنها تعتبر دينًا فى رقبة صاحبها إلى يوم الدين.

وأضاف أنه لا يصح صلاة النوافل بنية القضاء فإما أن نصلى نافلة أو نصلى قضاء، فالسنن لا تقوم مقام الفرائض، وعليه فبدلًا من صلاة سنة الظهر، فعليه أن يؤدي قضاء صلاة الظهر الفائتة مع الظهر الحاضر، وكذلك قضاء الصلوات الفائتة مع كل صلاة حاضرة، بمثل المدة التي ترك فيها الصلاة، فالأحوط أن كل فرض نصلي مع كل فرض فرض آخر بنية قضاء الصلوات الفائتة حتى نسد الخلل.

وتابع شلبي : طالما لديك النية للقضاء ما فاتك فلماذا لا تصلي الفروض الفائتة طالما انك ستصلي السنة ولديك الرغبة في ذلك .

حكم الإسراع في الصلاة خوفا من دخول وقت الثانية.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز الاكتفاء برفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعدم النطق بها؟

هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في وقت الكراهة 

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إن هناك أوقاتًا يكره فيها الصلاة وهى خمسة أوقات وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفِع الشمس مقدار رُمْح، وحين يَقُوم قائم الظّهِيرة إلى أن تَزُول الشمس، وذلك في منتصف النهار قبل أن تزول الشمس بنحو خمس دقائق أو قريبا منها، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس».

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « حكم قضاء الصلاة فى الأوقات التى تكون مكروها أو حراما ؟»، إن هناك مذاهب تقول ان الصلاة بعد الفجر وبعد العصر غير جائزة أو مكروه، إلا أن الإمام الشافعي يقول إن الصلاة التى يكون لها سبب يجوز أن تصلى حتى فى وقت الكراهة اى بعد الفجر أو بعد العصر الى ما قبل المغرب.

وتابع قائلًا "أنه إذا كانت هناك صلاة قضاء فيجب أن يقضيها حتى لو كانت فى وقت كراهة".

الصلاة الصلاة الفائتة دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

رد رضا عبدالعال على عودة سيف جعفر للزمالك.. شاهد

أفعال مُحرّمة في العشر الأواخر من شهر رجب.. احذرها خلال الـ6 أيام المقبلة

11 صفقة للزمالك.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة من العيار الثقيل |فيديو

ترشيحاتنا

الحكومة تنشر أسعار الدولار والذهب اليوم

الصغرى تصل لـ7 درجات|الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية بشكل كبير نهاراً ..فيديو

إعلام أمريكي: بايدن سب نتنياهو بعبارة نابية في محادثات مغلقة| ماذا قال؟

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وهذه قيمة عيار 21

وزير النقل: توطين صناعة الأتوبيسات في مصر بالتعاون مع شركة النصر للسيارات

عبدالغفار: إطلاق النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورها في العمليات.. طبيب ريهام سعيد يثير الجدل بمقطع فيديو| شاهد

مع بداية الدراسة.. طبيب يوضح طرق الحفاظ على صحة الأطفال

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

اجتماع عاصف لتهدئة الجماهير|هل يستكمل نجم الأهلي مهمة فيتوريا؟.. و«بوركينا فاسو» أولى مباريات المنتخب

فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ