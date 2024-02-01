هل يجوز الاكتفاء برفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعدم النطق بها؟

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، تكبيرة الإحرام هي قول المصلي عند افتتاح الصلاة: «الله أكبر».

وأضاف خلال برنامج “ دقيقة فقهية ” ، قائلا : ذهب جمهور الفقهاء أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، لكن ذهب الحنفية -وهو وجه عند الشافعية- إلى أنها شرط؛ لأنها ليست من نفس الصلاة، بمعنى أنها قبل الصلاة وليست منها.



وأوضح عاشور اختلفت أقوال الفقهاء في حكم النطق بتكبيرة الإحرام، حيث اشترط الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة التلفظ بها بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، وذهب المالكية إلى عدم اشتراطه حيث أباحوا أن يحرك بها المصلي لسانه ويخرج حروفها دون صوت، وهو حد أدنى السر عندهم.



وتابع: فبحسب ما قرره المالكية إذا كنت قد حركت لسانك وشفتيك بتكبيرة الإحرام فهو أدنى السر المجزئ، وتكون صلاتك صحيحة، وإن كان الأولى أن يكون ذلك بصوت تسمعه نفسك خروجا من الخلاف.

هل يجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا، إن سيدنا عبد الله بن عمر وصفها والصحابة أيضا عن رسول الله، بأنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى تكون بحيال أعالى أذنيه ويكون الإبهام بحيال شحمتى الأذن.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: أننا ينبغي أن نعلم أن هذه هيئة من هيئات الصلاة فلو كبر الإنسان ولم يرفع يديه فالصلاة صحيحة، ولو كبر لتكبيرات الانتقال ولم يرفع يديه فالصلاة صحيحة.

واستطرد أمين الفتوى: ولكن إن أردنا هدي النبي وما وصف من صلاته عند تكبيرة الإحرام، كان يرفع يديه حتى تساوى أعالي أذنيه ويكون الإبهام بحيال شحمتى الأذن.

هل نسيان تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن السهو يختلف عن النسيان، فالنسيان هو الذي يتذكره الشخص على الفور إذا تم تذكيره بأنه نسي الصلاة، أما السهو فهو عدم اهتمامه بأمر الصلاة أصلا.

وأضاف علي جمعة، في لقاء مسجل له ، أن الصلاة مقسمة إلى ثلاثة ملفات، الملف الأول وهو الأركان وهذه الأركان لا تجوز الصلاة إلا بها، فتكبيرة الإحرام من أركان الصلاة ولو دخل المسلم الصلاة بدون تكبيرة الإحرام لبطلت صلاته.

وتابع: ثاني ركن في الصلاة وهو الفاتحة، ثم الركوع ثم الرفع من الركوع، ثم السجود والقيام من السجود، ثم السجود الثاني والقيام من السجود الثاني للركعة أو التشهد، ثم التشهد والتسليم، وترتيب الصلاة بحيث يكون الركوع قبل السجود وليس العكس.

وأوضح، أنه لو نسي المصلي ركن من هذه الأركان فيجب عليه أن يأتي بالركن الناقص.