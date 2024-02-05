إعلام أمريكي: بايدن سب نتنياهو بعبارة نابية في محادثات مغلقة| ماذا قال؟

أفاد موقع "بوليتيكو" الأميركي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن "متشكك للغاية" في رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتة إلى أنه وصفه بعبارة نابية.

وقال الموقع نقلا عن أشخاص تحدثوا مع الرئيس الأمريكي، إنه شتمه في محادثات خاصة بـ"الرجل السيئ اللعين".

من جانبه، نفى المتحدث باسم بايدن، أندرو بيتس، هذه التصريحات، وقال إن "الرئيس لم يقل ذلك ولن يفعل ذلك أيضا".

ووفقا لبيتس، فإن الزعيمين تربطهما "علاقة محترمة تمتد لعقود، في العلن وفي السر".

وجاءت هذه التصريحات ضمن مقال نشره الموقع حول دعم بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويشير المقال إلى أن قلق بايدن العميق هو أن نتنياهو يريد جر الولايات المتحدة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط، مما سيضمن استمرار تدفق الأسلحة إلى المنطقة، فضلا عن قوات أمريكية إضافية.

ويأتي التقرير على خلفية التوترات بين بايدن ونتنياهو بعد عدم التوصل إلى اتفاق في اليوم التالي للحرب في غزة.