صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية مرصفا ببنها

تنظم اليوم مديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية بقرية مرصفا مركز بنها، حيث يتم يتم الكشف وصرف العلاج وإجراء الفحوصات الطبية مجانًا لمدة يومين، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان، على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية، والدكتورة نشوي سنوسي مديرة الصيادلة بالإدارة الصحية ببنها.

وأشار إلى أن مديرية الصحة تواصل جهودها في تنفيذ الحملة تحت شعار معاك من أول يوم، للكشف الطبى على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء.